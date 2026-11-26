力晶臨時股東會爆發經營權與公司治理爭議，25日股東會出席率僅77.89%，股東自救會指出，持有近兩成股權的小股東陣營，最終竟未能取得任何董事席次，更指控股東會主席謝明霖在缺乏法院裁定程序下，逕自裁示股東提名違法，並剔除相關表決權，嚴重影響董事改選結果。

股東自救會質疑，力晶一方面準備申請登錄興櫃，另一方面卻在股東權益及公司治理上引發爭議，是否與資本市場期待的治理標準背道而馳。

股東自救會指出，此次臨時股東會出現多項不尋常情況，包括會議開始前要求全體股東為創辦人默哀一分鐘，會場擺放大型創辦人遺照，並在投票期間反覆播放追思影片。此外，儘管股東會出席率不到8成，現場卻有大量遊覽車及員工到場，數百名員工提早出席，也引發股東對動員情況的質疑。

股東自救會並指控，主席謝明霖在會議中逐一介紹公司派提名的董事候選人，形同替公司派候選人拉票；此外，主席還占用超過20分鐘議事時間，公開抨擊股東自救會代表及股東提名的候選人名單，讓原本應以股東權益及董事改選為核心的會議，演變成雙方對立的場面。

爭議焦點則集中在股東提名及表決權處理。股東自救會表示，主席現場裁示剔除股東表決權後，工作人員隨即在會場張貼大型廣告背板，質疑相關安排是否早已預先準備，並進一步質疑此次董事改選程序是否充分保障股東權利。

股東自救會代表林緯程表示，這並非第一次代表小股東參與力晶董事改選。早在2018年，創辦人黃崇仁仍在世時，他便獲得小股東支持，以僅次於黃崇仁的第二高票當選董事。林緯程指出，當年黃崇仁尊重股東選擇，並未透過剔除表決權的方式阻擋小股東代表進入董事會；相較之下，此次小股東代表爭取董事席次卻遭遇爭議性處理，形成強烈對比。

林緯程也指出，股東會主席在會中談及創辦人逝世百日並落淚，但真正值得延續的應是創辦人尊重股東的經營態度與格局，而非透過爭議性程序排除不同聲音。他強調，小股東爭取董事席次，是希望讓公司能夠重新上市回到資本市場，保障股東權益。

力晶此次臨時股東會爭議，也讓外界關注公司未來申請登錄興櫃的治理準備。對於有意重返資本市場的企業而言，除了營運及財務表現，股東權益保障、董事選任程序及資訊透明度，同樣是市場評估公司治理的重要指標。