製鞋大廠中傑-KY（6965）25日舉行第3季法說，董事長劉安哲表示，東南亞與印度產能持續受惠於客戶調整產區配置，公司與國際品牌客戶，包含日系新客戶洽談順利，預期2027年東南亞加上印度產能合計占比可望過半，目標上看六成。

劉安哲指出，在主動、策略性優化訂單組合下，第4季營收展望偏向保守，預期今年全年營收規模將溫和收斂。此外，公司也將擴大推動產銷新策略，相關調整作業預期持續至明年，明年整體營運仍將處於調整期。

劉安哲表示，景氣下行往往是內部管理優化的最佳契機，中傑也抱持著「不要浪費任何一次不景氣」的心態。面對整體消費市場調整期，中傑全面聚焦獲利品質與「StridePlus」管理優化，並穩步推進四大生產基地的均衡配置。

目前，由於客戶下單態度維持謹慎，另在聚焦獲利品質並主動、策略性優化訂單組合下，第4季營收展望偏向保守，預期全年營收規模將溫和收斂。

中國市場將著重提升高毛利產品比重，並經審慎評估後，將較原計畫加大產能結構調整力度，產能結構調整將產生相關費用，預期調整作業持續至明年。

此外，中傑亦將持續推動「StridePlus」管理優化計畫，優化人力配置、客戶資源管理與廠區策略規劃，全面以優化營業利益率為目標。公司並於11月起新設置管理長一職，由公司副董事長兼任，加速推動管理優化計畫。

展望2027年，劉安哲說，中傑將持續深化產銷策略調整，因預期產業景氣不易在短期內大幅翻轉，營收表現仍謹慎看待。同時，由於擴大產能結構調整幅度，使計畫延續至2027年，將持續認列相關費用，明年整體營運仍將處於調整期。

然而，東南亞與印度產能持續受惠於客戶調整產區配置，公司與國際品牌客戶，包含日系新客戶洽談順利，更多中長期合作正積極洽談中。預期2027年東南亞加上印度產能合計占比過半，目標上看六成，中長期目標提升至七成，並保留彈性以靈活配合客戶需求調整。

中傑強調，憑藉穩健的資產負債表實力，公司足以支撐各項資本支出計畫，印度、印尼產區持續佈建完成後，將得以爭取客戶更明確的中長期訂單、擴大外銷業務占比及培育更多核心大客戶，建構更穩健多元的客戶組合，持續改善獲利結構。

在產能規劃方面，今年資本支出預估約落在2,000萬至2,800萬美元間，推進重點為印尼廠。東爪哇廠已於2025年10月底開工，工程持續依計畫進行，正申請相關許可中，時程因行政程序往後推延，預計2027年第3季開始出貨。

越南北件廠已於2025年第3季投產，2025年年產能約11.2萬雙的針織鞋面，2025年12月起已有成型鞋小量出貨，2026年產量預估為成型鞋32萬雙。

印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，今年年產量預估約130萬至150萬雙，2027年將進一步提升至280萬雙。