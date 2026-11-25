功率導線架大廠順德（2351）25日舉行第3季法說，公司表示，看好2027年營運成長動能，隨著全球AI基礎建設持續擴張，加上車用電子、新能源及綠能應用穩健發展，功率元件在電源管理及提升能源使用效率的重要性持續升高。

順德預期，明年整體營運可望維持雙位數成長，其中車用需求穩健向上，AI則在IDM客戶需求帶動下，看好一倍以上的成長率，成為明年主要成長引擎。

順德第3季合併營收40.26億元，季增12.9%、年增58.2%，創單季歷史新高。稅後利3.83億元，季增26.3%、年增338.1%，每股稅後純益1.96元；累計前三季稅後淨利9.07億元、年增474%，每股稅後純益4.8元，大幅超越去年全年的1.66元。

順德前十月合併營收118.19億元、年增39.6%，創歷史新高。法人指出，順德均熱片自今年第2季起貢獻營收，已打入Cisco、Amkor等客戶，公司規劃將期打造為電子事業第二成長曲線，商機展望將延伸至2028年。

順德指出，隨AI資料運算量快速攀升，以及電動車、新能源與綠能基礎建設持續發展，能源消耗及用電效率已成為全球長期必須面對的課題。

而從AI伺服器、資料中心、車用電子，到新能源及綠能系統，都需要更有效率的電源管理，以降低能源轉換過程中的損耗，功率元件的重要性也隨之提升，成為能源效率升級下的長期需求。

順德長期深耕功率半導體導線架，隨終端產品朝高功率、高效率及節能方向發展，公司產品應用持續向車用、AI、新能源及綠能等領域延伸。其中，車用市場經過多年布局，客戶及產品基礎相對穩定，預期明年仍將維持穩健成長。

AI方面，隨著主要IDM客戶持續擴大相關布局，帶動順德相關產品需求升溫。工控亦有新產品陸續導入，可望形成另一股成長動能。相較之下，消費性電子市況仍偏疲弱，但在產品組合持續優化下，對整體營運的影響可望逐步淡化。

除既有功率元件本業外，散熱也是順德下一階段的重要新事業。因應AI運算效能及功耗持續提升所衍生的散熱需求，公司均熱片業務依計畫持續推進，相關產能建置與客戶端合作逐步展開，散熱新事業對營運的貢獻可望逐漸浮現。

除既有功率元件本業外，散熱也是順德下一階段的重要新事業。因應AI運算效能及功耗持續提升所衍生的散熱需求，公司均熱片業務依計畫持續推進，相關產能建置與客戶端合作逐步展開。隨著後續認證、量產及產能利用率逐步提升，散熱新事業對營運的貢獻可望逐漸浮現。

為因應功率元件本業與散熱新事業後續發展，順德2027年將有較大的資本支出，初估在17億元左右，投資方向包括均熱片相關產能、新廠建置及既有廠區整頓等，相關產能建置亦將依計畫持續推進。

在AI、車用、新能源與綠能等應用持續發展下，順德說，一方面將強化功率元件本業競爭力，另一方面逐步推進散熱新事業布局，為後續營運成長增添新動能。