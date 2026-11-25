台泥（1101）25日舉行法說會，公司今年前三季稅後純益51億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）0.63元。董事長張安平透露，台泥已鎖定四至五個水泥相關海外投資據點，目前正評估其中一至兩個具長期發展潛力的地點，未來半年可望有新進展。

張安平指出，台泥下一階段經營重點將從「資產累積」走向「價值實現」，包括低碳高性能建材、能源生產、管理與儲存，以及人工智慧（AI）導入工廠等布局，並非要離開水泥產業，而是重新定義水泥企業的價值，經營模式將從「賣噸數」走向「賣成果」。

台泥今年前三季合併營收1,125億元，年增約3%；受惠於葡萄牙與土耳其水泥量價齊揚，以及和平電力營運績效改善，合併毛利212億元，年增約6%，毛利率由去年同期18%提升至19%；營業利益96億元，年增約12%。

財務結構方面，台泥帳上現金及定期存款達1,525億元，年增156億元，淨負債對股東權益比率由58%降至48%。

台泥總經理程耀輝表示，自2018年啟動全球化布局及能源轉型以來，集團獲利結構已明顯改變。前三季土耳其及歐洲合計貢獻集團47%營收及59%毛利；台灣以35%營收貢獻40%毛利，中國大陸雖仍占集團18%營收，毛利貢獻卻僅約1%。

從事業別觀察，水泥及混凝土事業占集團80%營收及75%毛利；電力及能源事業則以20%營收貢獻25%毛利，已超越兩岸水泥事業以36%營收所貢獻的17%毛利，成為集團另一重要獲利支柱。

市場關注台泥歐洲水泥事業上市進度。排除匯率影響後，以歐元計算，台泥歐洲水泥事業2019年至2025年營收及稅息折舊攤銷前利益（EBITDA）年複合成長率分別約17%及27%；去年營收18億歐元，EBITDA達4.8億歐元，利潤率27%，今年營運持續成長。

張安平表示，歐洲市場對水泥產業的估值遠高於亞洲，但推動歐洲事業上市不只是為資產尋求市場估值，更是為了建立獨立的資本紀律，接受更透明的市場檢驗。

在資產配置方面，程耀輝指出，台泥今年前三季擇機處分未納入合併報表的轉投資股票，主要為海螺水泥，取得其他綜合淨收益59億元，已列入今年度可分配盈餘。若比照金融業測算標準，前三季調整後淨利達110億元，非會計口徑EPS為1.42元。

展望未來，台泥將聚焦提升合併報表子公司的價值，並持續擇機調節其他轉投資。張安平強調，企業不能永遠要求股東等待未來，每一筆投資都必須經得起財務回報、風險與時間的考驗，台泥必須將工廠、礦山、能源資產與技術轉化為可預見的自由現金流、獲利及長期股東價值。