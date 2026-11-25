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長榮航看旺明年客貨運
長榮集團明年營運續航力強勁，長榮航（2618）總經理孫嘉明昨（25）日表示，看好明年客貨運市場，將全力爭取AI高價貨源；長榮航太明年維修產能也已全數被預訂，合約價格調漲3%至5%，集團航空本業及航太事業同步成長。
長榮航昨日舉行法說會，孫嘉明指出，明年AI伺服器及上下游供應鏈產品預期維持高出貨量，加上電子零組件、醫藥冷鏈需求支撐，貨運市場持續看旺，公司將發揮全球航網銜接優勢，積極爭取高價轉口貨源及包機需求。
長榮航目前亞洲出口美國貨機幾乎班班滿載，明年第1季貨運航網維持每周58班、飛航20個航點，運能僅年增0.3%，將透過收益管理，優先承攬半導體、AI伺服器等高單價貨物，追求貨運收益極大化。公司規劃三架客機改裝貨機，第二、第三架將分別於明、後年進場。
客運方面，長榮航明年第1季運能將年增3%，每周飛航598班、涵蓋53個航點。
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