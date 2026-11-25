台泥（1101）加速全球化布局，董事長張安平25日在法說會首度透露，歐洲水泥事業上市地點以英國可能性較高；此外，台泥收購烏克蘭水泥廠有望在明年首季完成交割，台泥另將鎖定四至五個水泥相關的海外投資據點，未來半年可望有新進展。

台泥今年前三季合併營收1,125億元，年增約3%，稅後淨利51億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）0.63元。其中土耳其及歐洲合計貢獻集團47%營收及59%毛利，中國大陸雖仍占集團18%營收，毛利貢獻卻僅約1%。電力及能源事業以20%營收貢獻25%毛利，已超越兩岸水泥事業的17%毛利貢獻。

張安平透露，台泥正持續尋求新的海外投資機會，已在四至五個地方布下水泥產業相關種子，目前正評估其中一至兩個具長期發展潛力的地方，未來六個月可能有新進展。

台泥日前宣布擬收購烏克蘭第二大水泥廠IFCEM，年產能達520萬公噸，張安平評估，這項收購案預計明年首季完成交割，該廠整體條件將名列台泥全球水泥廠前10%。IFCEM擁有白堊石礦源，白堊是相當少見的礦源，白水泥的製造成本與一般水泥相近，但售價約每噸200至250歐元，利潤率很高。雖然IFCEM目前尚無白水泥產線，未來仍需另行建置，但具備發展相關產品的條件。

張安平表示，目前烏克蘭水泥產量所支撐的人均消費量僅約130公斤，基本需求尚且不足，更未計入戰後重建需求。未來應將IFCEM創造的現金流留在當地持續投資，建立東歐建材事業據點。此外，張安平也表示，他個人評估烏俄戰爭有機會在未來一年停火。

張安平指出，過去台泥在歐洲的發展以西歐為主，市場涵蓋法國、英國、葡萄牙及部分西班牙市場，對中東歐則缺乏了解。因此，台泥四年前就在羅馬尼亞設立據點，雖然當地銷售量體不大，但透過銷售逐步累積對市場的認識，「我們認為東歐具有足夠的發展潛力」。

低碳水泥也是台泥未來獲利布局重點。張安平表示，目前歐盟碳排放交易體系（EU ETS）碳價約每噸二氧化碳89歐元，預估2034年可能上升至150歐元左右。隨著免費碳權逐步退場，若以每噸水泥碳排放量800公斤推算，碳成本就可能高達每噸120歐元，甚至超過目前的水泥售價。

張安平表示，歐洲本地水泥供給不足，須仰賴北非及土耳其等地進口，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）嚴格執行，低碳水泥生產者將具備競爭優勢。台泥在歐洲第一座商業化煅燒黏土水泥廠將於今年12月在葡萄牙投產。他認為，以目前歐洲市場的碳價來看，相關產品應已有合理的利潤空間。

台泥總經理程耀輝補充，土耳其與烏克蘭雖非歐盟成員國，但與歐盟經貿往來密切，台泥在土耳其的實際碳排遠低於歐盟設定的預設值，今年也將取得歐盟認可的查證，未來若順利完成IFCEM收購，也將協助其儘速取得碳排查證，強化進入歐盟市場的競爭力。

張安平強調，台泥下一階段將「從資產累積走向價值實現」、「從賣噸數走向賣成果」，每一筆投資都必須經得起財務回報、風險與時間的考驗，將資產與技術轉化為獲利、自由現金流及長期股東價值。