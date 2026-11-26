摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，台光電（2383）從主要競爭對手手中搶下市占，在兩項重要新專案中取得主要銅箔基板（CCL）供應商地位。大摩看好台光電將受惠高階AI伺服器與載板材料需求爆發，重申8,800元目標價及「優於大盤」評等。

大摩18-19日在新加坡舉辦亞太高峰會後，緊接著23-24日在台灣舉辦會後企業參訪與法說，台光電為受邀廠商之一。大摩指出，台光電表示自家載板級CCL將在2026年底前完成三家ABF載板客戶全面認證（其中兩家位於台灣、一家位於日本）。

大摩指出，台光電表示這三家客戶都是一家關鍵雲端服務供應商（CSP）特殊應用IC（ASIC）專案供應商。目前，台光電正與這三家客戶及其委外半導體封裝測試（OSAT）合作夥伴共同進行可靠度測試。

台光電表示，台光電從一家具關鍵地位競爭對手手中搶得市占率後，已成為一家重要繪圖處理器（GPU）客戶目前世代交換板（採用EM-892K2 CCL的32層PCB）的唯一CCL供應商。大摩指出，這與大摩供應鏈調查結果一致。

台光電在法說表示，台光電是兩項關鍵專案主要（甚至是唯一）CCL供應商。一是Starmind專案使用的M8等級CCL，最快將於2027年第2季開始出貨，一是Kessel AI機櫃中背板（midplane）使用的M10等級CCL，2027年將量產。

台光電預期，受惠M9／M10及載板級CCL開始放量，2027年毛利率將維持在40%以上。另外，薄型玻纖布在2027年仍將供應吃緊，但7628規格玻纖布供應短缺情況將於2027年上半年緩解。大摩指出，此看法呼應南亞旗下南亞新材在大摩亞太高峰會中的說法。

大摩在亞太高峰會後，重新檢視相關亞太AI硬體供應鏈前景。雖然投資人面臨由上而下的總體經濟不確定風險，但大摩由下而上與AI供應鏈討論後認為，2027年AI基本面展望可望優於市場悲觀預期，並重申看好AI硬體供應鏈中龍頭企業，包括台光電、大立光、緯創、鴻海、緯穎、欣興、台達電、貿聯-KY等。