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華固商辦81億賣給全聯
華固大直「華固時代置地」開紅盤，整棟81億元售出！華固（2548）昨（25）日公告，旗下位於台北市大直的商辦大樓「華固時代置地」，由全聯實業以81億元買下整棟。
其中，華固分回部分交易金額達66.32億元，平均每坪成交價約115萬元、車位300萬元，預計處分利潤率約17%-18%。法人估，該案可望貢獻EPS2.68元至2.84元。
華固表示，該案部份土地為與地主合建分售，全棟交易金額為81億元。
華固今年前三季稅後純益12.96億元，年增122.68%，每股稅後純益（EPS）3.86元。今年共有「華固一莊」、「華固上文林」及「華固時代置地」三案完工，原估完工量184億元，隨大直商辦順利售出，全年業績認列可期。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，全聯總部本身就位於大直，此次購置商辦或有地利之便，且成交單價合理，台北市精華地段全新、可整棟出售的辦公大樓本就稀缺。較令人意外的是，過去整棟商辦交易買方多以壽險業、金融業及科技業為主，此次則由零售業出手。
丁玟甄分析，儘管台北市辦公室新供給逐漸增加，但建商能夠整棟出售的商辦仍相當有限，觀察近年市場交易，只要建商釋出整棟商辦，多能順利找到買方，且成交價格均維持在市場行情水準，顯示各產業仍有自用總部需求，且偏好整棟購置。
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