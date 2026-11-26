製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（25）日舉行第3季法說，董事長劉安哲表示，東南亞與印度產能持續受惠於客戶調整產區配置，公司與國際品牌客戶，包含日系新客戶洽談順利，預期2027年東南亞加上印度產能合計占比可望過半，目標上看六成。

劉安哲指出，在主動、策略性優化訂單組合下，第4季營收展望偏向保守，預期今年全年營收規模將溫和收斂。此外，公司也將擴大推動產銷新策略，相關調整作業預期持續至明年，明年整體營運仍將處於調整期。

劉安哲表示，景氣下行往往是內部管理優化的最佳契機，中傑也抱持著「不要浪費任何一次不景氣」的心態。面對整體消費市場調整期，中傑全面聚焦獲利品質與「StridePlus」管理優化，並穩步推進四大生產基地的均衡配置。