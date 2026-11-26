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華夏：本季PVC行情有撐
華夏（1305）昨（25）日舉行法說會，展望第4季，受惠亞洲乙烯供給偏緊、支撐聚氯乙烯（PVC）行情，加上印度擬對中國大陸PVC課徵反補貼稅，有助削弱大陸同業低價競爭優勢，華夏看好供需結構及市場競爭環境可望改善。
華夏營業處處長暨發言人吳建興表示，第3季PVC市場呈現供需兩弱格局，公司採取減量保價策略，單季銷貨量26.5萬噸，雖較去年同期減少，銷售額仍逆勢增加800萬元。今年前三季稅後淨損2.81億元，每股淨損0.48元，較去年同期每股淨損1.34元明顯收斂。
展望第4季，儘管國際原油及輕油價格自高點回落，但受亞洲裂解廠產能整併、減產及歲修，加上中東乙烯供應短缺影響，區域乙烯現貨價格仍維持每噸1,210至1,250美元高檔，對PVC售價形成支撐。
大陸PVC市場則持續低迷，受原料成本居高不下、乙烯法PVC虧損加劇影響，整體開工率降至約59%，創歷史低點。華夏預期，隨第4季加工採購需求回流、大陸業者減產，市場供給及競爭壓力可望緩解。
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