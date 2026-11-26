大江生醫（8436）強攻全球保健食品劑型轉型商機，推出新世代果凍平台Jellie，接連在美國、香港國際大展吸引65國買主，展後商務洽談全面展開。大江董事長林詠翔表示，劑型創新正重新定義產業競爭規則，將攜手全球品牌搶占新一波成長商機。

全球保健食品市場正掀起劑型革命，根據美國《營養商業期刊》（NBJ）統計，2025年液態保健品銷售成長10%，為成長最快的劑型之一，反觀傳統錠劑、膠囊過去十年銷售幾乎持平，市場成長主要由液態、凝膠及粉末等新興劑型帶動。

大江指出，消費者日益重視食用便利性及口感，帶動果凍劑型需求升溫，應用更從傳統保健食品延伸至內服美容市場。

大江新世代果凍平台整合七大類機能原料、13種風味及五種口感，涵蓋美容、腸道、運動、睡眠、女性保健及健康老化等領域，每條25公克果凍可含6公克蛋白質或3.5公克膠原蛋白胜肽，透過一站式委託開發暨製造服務（CDMO+），設計定稿後最快約45天即可完成生產。

大江10月底赴美參加北美大型保健原料展，累計取得近千份拜訪名單，客戶遍及41國，涵蓋國際大型通路、飲品及製藥品牌；11月中旬再赴香港參加亞太美容展，三天吸引53國、422家客戶拜訪。大江將持續擴充產品組合，加速商機轉化。