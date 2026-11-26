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智崴赴美參展 搶下大單
體感設備龍頭智崴（5263）赴美國參展，宣布三項國際合作新進展，分別與日本索尼共同推出知名遊戲《地平線》限定體驗，並與美國聯合公園村集團，以及巴西Grupo Iter打造全新飛行劇院，挹注明年營運。
國際主題樂園暨設備展是全球遊樂產業年度盛會，涵蓋主題樂園、設備及相關科技與營運，在美國佛州舉行，超過1,100家業者與會，規模史上最大。智崴由董事長歐陽志宏帶隊，展場傳出多項好消息。
國際知名IP合作方面，智崴攜手索尼集團、索尼互動娛樂（SIE）及旗下遊戲開發工作室Guerrilla，推出以PlayStation知名遊戲《地平線》系列為主題的飛行劇院體驗《Horizon: 風暴騎兵》。
智崴也與聯合公園及度假村集團合作，將在佛州布希公園威廉斯堡樂園，推出全新動感劇院，預計2027年開幕，結合動態模擬與沉浸式影像，採270度曲面銀幕。
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