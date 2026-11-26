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華碩代理人PC第一波鎖定澳、韓、台
華碩（2357）衝刺代理人電腦（Agent PC），全球副總裁張權德昨（25）日指出，Agent PC對華碩是全新產品類別，為2027年PC類核心增長業務，目前第一波重點鎖定德國、土耳其、英國、韓國、澳洲及台灣本地需求。隨著市場接受度逐步提高，看好明年下半年Agent PC業務有望發酵。
談到發展Agent PC規劃，張權德指出，華碩採取「One ASUS」策略，將相關應用全面導入筆電、主板、顯卡、迷你電腦及工作站等產品線，並搭配自家軟體及語言模型。
張權德強調，Agent PC具有注重隱私、資訊更安全、節省雲端Token（詞元）等特點。從需求面來看，英國、德國、土耳其、韓國、澳洲及台灣本地市場，都看得到相當多Agent PC需求，是華碩第一波重點推廣的市場，後續可能再往北歐或東南亞其他國家前進。
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