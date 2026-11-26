基米-創（4195）加速高附加價值業務布局，昨（25）日宣布將攜手旗下萊斯特生醫、康斯達精密參與下周四將舉辦的台灣醫療科技展，展望未來，將以AI多體學分析、精準預防醫學、核酸及胜肽CDMO、亞太海外市場為四大成長引擎，擴大營運規模並優化獲利結構。

基米總經理江俊奇表示，隨著全球精準醫療與新藥開發對高維度生物資訊的需求快速成長，基米正積極建構「AI驅動＋全世代多體學」技術平台，並透過集團資源整合與海內外市場同步拓展，朝成為亞太基因定序與多體學整合服務中心的目標邁進。

在多體學布局方面，基米以第一至第三代基因定序技術為基礎，整合Olink、Alamar及Illumina Protein Prep等國際蛋白質體學平台，並納入轉錄體、表觀基因體與單細胞分析，建立一站式多體學服務。

基米此次攜手美國新創公司Deepcell及台灣杰凱生技，將首度公開AI驅動的細胞形態體學技術，透過AI解析細胞形態與表型特徵，結合基因體及蛋白質體數據，有助於縮短藥廠探索疾病機轉及開發生物標記的時程，公司期盼藉此提高高毛利業務比重。

在精準預防醫學方面，基米看好人口高齡化及健康長壽商機，將基因科技導入個人化健康管理，除全基因體定序及台灣族群疾病風險評估外，也推出DNA甲基化、端粒長度及生物年齡檢測，將服務範圍由先天遺傳風險延伸至後天老化評估。

另一方面，因應全球核酸與胜肽新藥研發需求，基米持續強化委託開發暨製造服務（CDMO）量能，提供客製化合成、製程開發至生產製造的一站式服務，將業務版圖由前端檢測分析延伸至後端藥物製造。

公司自2024年下半年起陸續開拓印尼、澳洲、馬來西亞及泰國等市場，目前海外業務已逐步轉化為實質營收貢獻。

轉投資事業方面，萊斯特生醫將於展會公開LB001新型抗感染技術研發成果，透過抑制細菌防禦機制、干擾生物膜形成及提升既有抗生素效力等作用機轉，布局抗生素抗藥性相關醫療需求，並尋求授權機會。