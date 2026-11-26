半導體光電檢測設備供應商光焱（7728）董事長柯歷亞昨（25）日表示，明年營運非常樂觀，包括矽光子、車用或太空應用相關發展都有所期待，毛利率以維持在六成以上為目標。

光焱昨日在南科高雄園區舉行路竹新廠動土典禮，柯歷亞受訪，並釋出以上觀點。光焱昨天股價跌20元、收400元。

光焱總經理廖華賢表示，旗下模擬光源、量子效率檢測、矽光子缺陷檢測，以及晶圓級檢測整合等4四大核心技術皆為公司自主研發，並與全球頂尖研究團隊長年合作，全球已有近6,000篇頂級期刊論文採用光焱設備完成量測。

光焱成立於2009年，並於去年上櫃，柯歷亞提到，隨著光焱茁壯，即使租用五間廠房，還是沒辦法滿足其持續成長的需求。

目前光焱既有租用廠房的設備產能利用率已達九成，產品測試、展示與倉儲空間不敷使用，加上半導體檢測設備的組裝、整機測試及系統整合需要更完整的作業空間，因此決定在路竹自建廠房。

光焱規劃，新廠建置支出預估約10億元，將成為其營運總部及主要生產據點，預計2027年第4季完工、2028年第1季投產，除了車用檢測設備及既有產品線外，矽光子晶圓級量產線檢測設備也將一併進駐。

光焱前十月合併營收3.72億元，年增44.6%；前三季每股純益為4.11元。近年採用其設備的客戶涵蓋車用電子、影像感測晶片、光電探測器、矽光子、太空與量子電腦等領域。

光焱前三季半導體檢測營收占比已從去年的13.8%提升至44.6%，公司看好明年將繼續提高。

光焱指出，半導體檢測業務成長動能主要來自車用與矽光子兩大應用。車用影像感測晶片檢測設備已隨客戶導入量產線，矽光子檢測設備也已於今年出貨並貢獻營收。