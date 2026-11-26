連鎖餐飲集團明年展店火力全開。王品（2727）、全家餐飲、揚秦、六角及王座昨（25）日相繼舉行法說會，五大餐飲集團將透過多品牌、規模化展店及營運效率提升，擴大市場版圖，王品、六角均看好明年台灣市場成長力道優於海外。

王品財務長邱建綸表示，缺工問題將加速餐飲市場朝大型集團集中，有利具規模優勢的連鎖餐飲業者擴大市占率，看好明年營收持續成長，台灣市場成長幅度可望優於中國大陸。

王品因應食材成本上漲，自9月起陸續調整旗下品牌售價，漲幅約4%至5.35%。明年將維持每年展店30至40家的步調，並加速壯大旗下品牌營運規模。

全家餐飲總經理辛紫綾表示，睽違四年推出第四個品牌「豐島拉麵」，12月8日開出首店，明年再展二至三家。由於單店投資成本較低、人力需求較少，長期展店規模及營運成長動能可望不亞於大戶屋，集團每年將維持八至十家展店量能。

揚秦加速打造千店級餐飲版圖，總經理林麗玲表示，旗下麥味登全台已達1,059家，規劃每年淨增百家門市，2030年達1,500家，2035年挑戰2,000家；火鍋品牌涮金鍋今年前三季營收年增57%，明年元月門市數將達14家。

六角財務長李尚哲表示，明年國內直營門市將挑戰200家，以翰林茶館為展店重心，預計投入約6,000萬元資本支出；海外則由追求營收規模轉向體質調整及費用控管，持續改善美國、澳洲及中國大陸市場損益。

王座總經理林子恒表示，旗下品牌每年將新增八至十家直營門市，今年新取得美利港式茶檔及日本鰻魚飯品牌鰻之成瀨代理權，後者預計明年上半年開出台灣首店，並持續擴大品牌海外再授權布局。