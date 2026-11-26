功率導線架大廠順德（2351）昨（25）日舉行法說會，公司表示，看好2027年營運成長動能，隨著全球AI基礎建設持續擴張，加上車用電子、新能源及綠能應用穩健發展，功率元件在電源管理及提升能源使用效率的重要性持續升高。

順德預期，明年整體營運可望維持雙位數成長，其中，車用需求穩健向上，AI則在整合元件廠（IDM）客戶需求帶動下，看好將年增一倍以上，成為2027年主要成長引擎。

順德長期深耕功率半導體導線架，隨終端產品朝高功率、高效率及節能方向發展，公司產品應用持續向車用、AI、新能源及綠能等領域延伸。其中，車用市場經過多年布局，客戶及產品基礎相對穩定，預期明年仍將維持穩健成長。

AI方面，隨著主要IDM客戶持續擴大相關布局，帶動順德相關產品需求升溫。工控亦有新產品陸續導入，可望形成另一股成長動能。相較之下，消費性電子市況仍偏疲弱，但在產品組合持續優化下，對整體營運的影響可望逐步淡化。

除既有功率元件本業外，散熱也是順德下一階段的重要新事業。因應AI運算效能及功耗持續提升衍生的散熱需求，公司均熱片業務依計畫持續推進，散熱新事業對營運的貢獻可望逐漸浮現。

因應功率元件本業與散熱新事業後續發展，順德規劃明年資本支出放大至17億元左右，投資方向包括均熱片相關產能、新廠建置及既有廠區整頓等，相關產能建置亦將依計畫持續推進。

順德一方面將強化功率元件本業競爭力，另一方面逐步推進散熱新事業布局，為後續營運增添新動能。