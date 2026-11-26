達麗（6177）北市精華區開發布局再下一城，昨（25）日宣布攜手台灣人壽，獲選台北市信義犁和公辦都更案最優申請人，全案基地面積約6,891坪，總投資金額約336億元，預計明年初完成簽約、2036年完工，將成為達麗中長期營運的重要動能。

本案為今年國內規模最大的公辦都更案之一，也是保險業首度參與國家住宅及都市更新中心公辦都更案。達麗結合台灣人壽雄厚的資金實力與自身不動產開發能力，透過合作聯盟模式分散開發風險、提高資金運用效率，進一步擴大承接大型開發案的量能。

信義犁和公辦都更案由國家住都中心擔任實施者，基地位於信義區吳興六張犁地區，緊鄰台北醫學大學、景勤二號公園，鄰近捷運六張犁站及台北101世貿站，具備醫療、商業、交通及生活機能等優勢。

全案涵蓋犁和段及三興段共73筆土地，其中國家住都中心及公有土地持有比例逾九成，土地整合難度相對較低，有利開發進程。

本案採跨區權利變換方式辦理，更新完成後，出資人及公、私有土地所有權人將集中選配西側基地房地及車位，東側基地則全數由國家住都中心取得。

本案採取「先找營運、再找興建」策略，台北醫學大學已取得東側基地約4,500坪空間承租資格，未來將導入復健醫學、傳統醫學、托育及人才培育等設施。依招商條件，全案申請容積獎勵須高於60.5%，建築採鋼骨鋼筋混凝土（SRC）以上等級結構，並以取得銀級以上綠建築及智慧建築、近零碳建築與耐震標章等認證為目標。