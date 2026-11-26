富邦證券YouTube頻道今年繳出亮眼成績單，訂閱數突破50萬大關，成為業界領先指標。面對未來，富邦證券期盼以「三年內挑戰百萬訂閱」為目標，落實普惠金融的理念。

回顧頻道經營歷程，富邦證券官方YouTube頻道於今年10月正式突破50萬訂閱，相較2023年第1季約7,500人，短短三年成長高達66倍，展現數位內容經營的亮眼成果與品牌影響力。

另外，富邦證券2025年起積極打造自有知識平台「富投學苑」與AI Pro應用程式等，讓營業員能運用這些知識素材，提供客戶更具深度的服務。

不同於坊間券商多以「解盤」、「報明牌」作為流量密碼，富邦證券選擇以「知識教育」與「信任」為核心，結合內部投顧研究團隊、大學教授及產業專家，從專業觀點解析市場趨勢、產業發展、長期投資及資產配置等重要議題，走出差異化經營模式，如「今天不聊股票」系列，即便長達50分鐘，仍獲得市場高度迴響。

綜合富邦證券數金暨數科督導副總經理周士偉、數位金融部資深協理張麗華表示，富邦證券團隊當時確立頻道「Pre-customer（售前服務）」的定位，將服務對象從既有交易客戶擴大至整個社會大眾。

這不僅是經營策略的轉向，更是思維模式的翻轉，透過提供正確的投資知識、人生投資歷程規劃，而非單純的進出建議，頻道成功在一年內將訂閱數推升至10萬，證明了「知識陪伴」策略的市場潛力。

另外，富邦證券持續採取「穩紮穩打」的策略，強調成長動力來自於內容品質的提升與自然訂閱，而非透過大量廣告投放。

周士偉、張麗華分享，為了確保內容精準對接市場需求，團隊導入嚴謹的數據分析機制，包括每一支影片的封面設計、長度規劃等，從企劃、腳本撰寫到拍攝，至少經過三至五道關卡，確保內容在專業性、品牌形象與法規遵循上皆無虞。