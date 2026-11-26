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友訊買1.2萬張庫藏股
網通品牌廠友訊（2332）昨（25）日公告，董事會決議買回上限1.2萬張庫藏股，每股買回區間價格13.5元至18元，將用來轉讓股份給員工。
法人以友訊此次庫藏股每股最高買回價格18元計算，若買足1.2萬張，將斥資約2.16億元。
友訊昨日股價下跌1.2元，收14.65元，跌幅7.57%，比7月高點26.45元大幅回檔近45%。市場解讀，友訊這次實施庫藏股，有捍衛股價的味道。
友訊公告，此次庫藏股買回區間價格13.5元至18元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回股份占公司已發行股份總數之比率約1.99%。
友訊前十月營收118億元，年增6.6%。前三季毛利率24.1%；營業利益1.58億元，較去年全年營業虧損3.38億元出色；稅後純益0.58億元，每股純益0.1元。
友訊積極轉型，並成立友訊機器人公司，進軍服務型基地人市場。友訊並攜手子公司友勁搶攻光纖布局，採取分進合擊模式。
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