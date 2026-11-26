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華城揮軍百貨 拚三年內賺錢
華城（1519）加速拓展新事業版圖，華城執行長許逸晟昨（25）日表示，旗下華城電能預計明年上半年全台充電站突破千站，不排除整併其他營運商，最快2028年有機會登錄興櫃。百貨事業「華城匯百貨」預計明年開幕，光裝潢就斥資8億至10億元，目標兩三年內開始獲利。
華城電能昨日舉辦年度成果發表會，目前全台已布建869站、3,256槍，會員人數突破17.7萬人，站點及充電槍數市占率均約20%。展望2027年，華城電能以三大戰略「擴大極速充布局、深化漫遊合作、延伸生活場域服務」布局，包括新增八座640kW極速充電站、擴大跨品牌漫遊合作，深耕商場、住宿、社區與公有場域，從站點建設走向生態圈競爭。
百貨事業方面，華城匯百貨將結合集團能源及科技優勢，打造全台最大移動能源體驗旗艦店，打造有別於傳統百貨的消費體驗。
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