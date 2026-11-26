美國AI電力基建需求大爆發，電力公司群起追單華城（1519）。華城執行長許逸晟昨（25）日表示，目前產能全開仍供不應求，只能透過全員加班、加發獎金因應，台中新廠尚未完工，產能已全數被客戶訂光，訂單能見度直達2030年。

華城旗下充電服務龍頭華城電能昨日舉辦年度成果發表會。針對近期全球股市劇烈震盪，市場憂心AI泡沫化，許逸晟直言，從產業第一線觀察，AI發展持續推進，當前完全沒感受到需求放緩，而是產能遠遠不夠，因此明年產業最大的挑戰，仍是供應商產能跟不上需求。

許逸晟指出，美國AI資料中心建置規模愈來愈大，既有電力供應已難以滿足需求，不少開發案從規劃初期就將電力公司納入合作，同步興建發電設施，形成AI資料中心「自帶電廠」的新趨勢，進一步推升重電設備需求。法人估，華城未來三到五年獲利動能將持續向上，續攀新高峰。

華城在美國的客戶主要分為電力公司及工程統包商（EPC）。美國期中選舉後，部分AI資料中心開發案出現變數，確實有部分統包商因擔憂電力取得及政府審批問題，暫緩部分訂單，但占比約八成的電力公司客戶，需求不減反增，積極搶占華城產能。

許逸晟透露，即使部分EPC客戶取消訂單，華城除了可望取得取消訂單的相關費用，釋出的產能也能轉給其他願意支付更高價格的電力公司客戶，反而有利於產能調配。在客戶追單壓力下，新廠產能已提前被訂光。

對於AI泡沫化疑慮，許逸晟指出，目前與AI相關的企業，幾乎每一家都說生意非常好，「每一家的訂單都是被顧客追著跑」。華城許多客戶都是國內電子大廠，目前沒有看到任何一家停止擴廠，大家仍持續擴大投資，預期明年台灣電子業獲利將持續成長。

許逸晟分析，過去科技泡沫破滅，主因企業基本面出現問題，但這一波股市修正，企業財報依舊亮眼，反而是市場信心受到影響。