國建（2501）25日召開法說會，國建表示，今年預計有三案完工，總銷約90億元，明年則迎來七大建案完工，總銷規模達347億元，其中可分回290億元，且多數建案銷售率已達九成以上。

至於房市，國建認為，隨央行逐步鬆綁信用管制、政府延續青安政策，近兩季市場交易量略有回升，需求面已有築底跡象，惟整體交易量仍處低檔。

國建今年前三季營收196.7億元，稅後純益33.4億元，每股稅後純益（EPS）2.88元，獲利已超越去年全年，營業毛利率達30%，優於去年全年的28%。

完工量方面，國建今年三大完工案包括台北「國泰悠境」、台南「國泰磐耘」及新北「國泰．旭」，合計總銷90億元，均已完銷。

2027年預計有七案完工，包括「國泰頤河」、「國泰民樂」、「敦南霖園」、「國泰雍萃」、「國泰承真」、「RIVER PARK」及「國泰GRAND PARK」，合計總銷347億元，其中國建可分回約290億元。

2028年則預計有三案完工，合計總銷120億元，銷售率均達99%以上；2029年以後完工的建案中，新北兩大百億元指標案「META PARK」、「METRO PARK」也已完銷，將成為中長期營運支撐。

推案方面，國建今年預計推出四案，總推案金額約230億元，目前全台住宅推案儲備量約550億元，布局遍及北中南各大都會區，土地開發策略仍以市區優質土地為主，搭配合資開發、都更及政府土地標售等多元方式取得土地。

針對房市景氣，國建指出，今年房市在第七波信用管制影響下，維持量縮價盤格局，除投資性買盤退場、自住客觀望外，股市暢旺及科技廠擴廠融資也產生資金排擠效應，加上銀行放貸條件嚴謹、利率調升，持續影響購屋信心，不過，在營建成本居高不下的情況下，房價並未明顯鬆動。

區域表現方面，目前房市呈現南北分化，北部房價相對有撐，中南部價格略有修正，具品牌力、優質地段的指標案仍有創價表現。整體而言，市場需求已轉向自住買盤，產品規劃及總價是否符合剛性需求，將成為銷售去化關鍵。

國建認為，隨信用管制成效逐漸明朗，短期內政策有望由偏緊逐步朝酌情放寬發展，有利市場需求築底。