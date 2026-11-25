台股25日重挫1,927點，四家金控盤中觸及跌停，華南金（2880）、永豐金（2890）更以跌停作收。華南金指出，股價重挫主因台股跌勢過快、引發市場恐慌，並強調公司基本面良好，核心業務並未改變。

向來被存股族視為資金避風港的金融股，25日罕見集體重挫，13家上市金控全數收黑。

其中，華南金、永豐金25日分別以42.75元、36.35元跌停作收；兆豐金（2886）、富邦金（2881）盤中也一度觸及跌停，終場各跌9.64%、7.67%。

華南金16日股價才攀上52.5元、寫27年新高，短短九天就跌掉近兩成，更在26日法說會前夕慘遭跌停。

市場人士分析，這波金融股重挫有「補跌」意味，先前大盤已跌掉一大段，部分金融股卻相對抗跌。

當市場資金吃緊、投資人急需套現，原本抗跌、仍有獲利空間的金融股，反而可能淪為提款機。

這波賣壓背後，更牽動市場流動性問題。台股近一個月已跌約7,900點、跌幅逾17%，下跌速度過快、跌幅過深，加速市場降槓桿，也使流動性承壓。

恐慌賣盤從最初的AI電子股，逐步蔓延至民營金控，如今連公股金控也難以倖免。

從籌碼面來看，25日外資賣超華南金7,301張、投信賣超5,553張，兩大法人聯手賣超近1.3萬張。即使自營商逆勢買超4,260張，三大法人仍合計賣超8,594張。

華南金股價跌停，獲利卻正處於歷史高峰。

華南金今年前十月稅後純益284.56億元、年增26.85%，已提前賺贏去年全年，每股稅後純益（EPS）2.02元，獲利、EPS及股東權益報酬率均寫歷年同期新高。

面對股價跌停，華南金25日信心喊話，強調公司基本面良好，股價下跌主要受近期國際股市波動、台股跌幅過快引發市場恐慌所致。

華南金指出，公司營運及財務體質維持穩健，核心業務並未改變，將持續專注本業經營、強化風險控管，並以穩健經營成果回饋股東。

在獲利創高、股價卻跌停的反差下，華南金26日法說會釋出的明年營運及股利展望，將成為存股族關注焦點。