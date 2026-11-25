全家餐飲（7708）睽違四年再推新品牌。全家餐飲總經理辛紫綾25日表示，旗下第四個品牌「豐島拉麵」將於12月8日正式登場，明年規劃再展二至三家店，由於單店投資成本較低、所需人力較少，且展店型態更多元，長期展店速度及店數規模較現有主力品牌大戶屋更具潛力，營收及獲利成長動能可望不亞於大戶屋。

2026-11-25 17:29