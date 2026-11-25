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群聯砸32.96億元買回庫藏股 提前逾一個月完成、執行率100%
NAND控制晶片大廠群聯（8299）25日公告，第四次庫藏股已全數執行完畢，累計斥資32.96億元買回2,000張，執行率達100%，較原訂期限提前逾一個月完成，平均每股買回價格為1,647.82元，低於原訂買回價格區間下限。
根據公告，群聯原訂於11月6日至明年1月5日期間買回200萬股，每股買回價格區間為1,680元至2,280元。實際自11月10日開始買回，至11月25日完成，前後僅16個日曆天，累計買回股份占公司已發行股份總數約0.9%。
此次買回總金額為32億9,563萬6,901元。若以原訂價格區間下限1,680元計算，買回200萬股須投入33.6億元，實際支出較此金額少約6,436萬元。
群聯執行長潘健成日前於第3季法說會宣布庫藏股計畫時表示，希望透過實際行動展現對公司未來營運的信心，本次買回股份將用於轉讓予員工。相較於2022年原訂買回1萬張、最終買回6,860張，執行率68.6%，本次則提前全數完成。
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