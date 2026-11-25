長榮航空（2618）25日舉行線上法說，總經理孫嘉明對明年客貨運市場維持樂觀，但會審慎因應，將透過全球航網銜接優勢，爭取高價轉口貨源及包機需求，提高整體貨運收益。

長榮航客貨運雙旺，前三季稅後純益189.15億元，年增2.3%，每股盈餘3.5元，展現營運韌性。公司規劃總計改裝三架客機，第二、第三架將分別於明年及後年進場。

孫嘉明指出，明年AI伺服器及上下游供應鏈產品預期維持高出貨量，除電子零組件外，醫藥冷鏈需求也提供貨運市場支撐。雖然農曆春節等季節性因素可能使出貨節奏有所調整，但整體需求仍然強勁，公司將運用航網銜接能力，持續爭取高價轉口貨載，並配合客戶包機需求，提升貨運收益。

在運能配置方面，長榮航明年第1季貨運航網維持每周58班、飛航20個航點，其中亞洲航線每周30班，歐美航線每周28班，透過亞洲製造基地收集貨源，再集中運往美國主要樞紐，搭配客機腹艙提高整體運輸效益。由於全貨機架數尚未增加，明年第1季貨運運能僅較今年同期微幅成長0.3%，主要來自客機腹艙運能增加。

孫嘉明進一步表示，目前全貨機1至10月承載率約七成，亞洲出口美國航線幾乎班班滿載，但受到貿易不平衡影響，美國回程貨量相對較少；客機腹艙承載率約六成，受到客運載客率維持高檔影響，部分貨運空間必須優先保留給旅客行李及運輸需求。因此，公司將在有限運能下，優先爭取半導體、AI伺服器等高單價貨源，讓貨運收益極大化。

客運方面，長榮航明年第1季運能預計年增3%，每周飛航598班、涵蓋53個航點。其中北美十大航點維持每周98班，歐洲六大航點每周35班，東北亞及東南亞則分別有189班及149班，持續透過長程航線與亞洲區域航網串聯，強化桃園轉運樞紐效益。

新航點布局方面，長榮航12月將開航桃園直飛印度德里，每周五班，明年3月底起桃園飛杭州也將增為每日一班，持續擴大亞洲航網。孫嘉明指出，今年開航的美國華盛頓，以及即將開航的印度德里，兩條首都航線將逐步發揮航網效益。票價方面，長程市場預期維持穩健，短程市場則視各區域需求變化調整，東北亞及東南亞旅遊需求仍然熱絡。

長榮航今年前三季合併營收1,943.8億元，年增19.5%；歸屬母公司稅後純益189.15億元，年增2.3%，每股稅後純益3.5元。儘管前三季航空燃油均價每桶135.2美元，年增57%，燃油成本達636.45億元，年增61%，仍透過收益管理及成本控管維持獲利成長。

機隊方面，長榮航明年底機隊規模預計由今年89架增至91架，明年將交付一架787-9及首架A350-1000，持續推動長程機隊世代更新；目前尚有57架新機待交，預計2033年前全數交付。