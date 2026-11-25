王品（2727）看好明年餐飲市場持續成長，王品財務長邱建綸25日表示，若市場沒有重大變動，預期明年營收將持續成長，台灣市場成長幅度可望超越中國大陸，維持每年展店30至40家的步調，並加速培育原燒、享鴨及王品牛排三大品牌，推動單月營收突破億元。此外，因應食材成本上漲，旗下大部分品牌已陸續調整價格帶，力守毛利率。

王品25日召開法說會，今年前三季歸屬母公司稅後純益11.9億元，年增19.16%，每股純益14.32元；其中，第3季合併營收66.1億元，年增12.2%；歸屬母公司稅後純益3.7億元，年增7.75%，每股純益4.46元。

王品表示，受中東戰事影響，國際原物料及油價上漲，由於公司採加權平均成本制，相關成本於第3季逐步反映，食材成本較前兩季增加約1個百分點，加上夏季電費增加及員工薪酬調升，均對獲利造成影響。不過，受惠營收創新高及單店營收成長，人事成本及電費占營收比重仍維持去年同期水準。

為因應食材成本上漲，王品自今年9月起，分三個月陸續調整旗下品牌價格，漲幅約4%至5.35%，其中西堤、陶板屋採直接調漲套餐售價方式，其他品牌則透過菜單重整及價格架構調整。王品認為，此波調價足以抵銷食材成本上漲壓力，守住過往毛利率，未來將透過供應鏈整合及營收規模擴大，進一步提升毛利率。

此外，考量國際肉價、物流及運費上漲，加上新台幣走弱，王品自第3季起提前備貨，存貨水位較去年同期增加約5億至6億元。未來也將持續擴大火鍋、燒肉等食材共用性較高的品類營運規模，透過規模採購提高議價能力，降低單位成本。

王品今年單月營收破億元的品牌由去年的六個增至八個，除石二鍋、聚、和牛涮、陶板屋、西堤及夏慕尼外，今年新增青花驕及肉次方。農曆春節前預計再開出14家門市，明年將持續加速億元品牌展店，擴大市場占有率，並提高供應鏈及總部管理效益。

王品明年也將積極培育第二梯隊品牌，目前原燒、享鴨及王品牛排單月營收均已達6,000萬元以上。其中，王品牛排明年預計新增一至兩家門市，主要透過套餐及用餐體驗升級，提高客單價及來客數；享鴨將開出大型旗艦店，加快展店腳步；原燒改採半自助套餐模式後，同店營運表現明顯改善，明年也將加速拓點。

兩岸市場方面，王品今年前三季台灣同店營收成長5.3%，中國大陸同店來客數雖成長約5%，但受客單價下滑影響，同店營收大致持平。中國大陸第3季營業利益率由第2季的1.8%回升至3.6%，但低於去年同期，主要受到食材成本上漲、價格競爭及新店前期投入等因素影響。

王品表示，中國大陸餐飲市場近兩年持續低迷，市場競爭加劇，目前尚未看到明確反轉訊號，因此將採取較為保守、防禦型的經營策略，以「持盈保泰」為原則，開賺錢的店，避免因市場競爭造成虧損，未來集團營收及獲利成長仍將以台灣市場為主。

為因應缺工問題，王品除透過工作站重組，擴大招募中高齡人才，目前集團約1萬名員工中，中高齡員工占比已超過一成，也將醬料製作、食材預製等前置作業整合至供應鏈，降低門市人力需求及營運成本，並強化品質及食安管理。