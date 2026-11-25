建通（2460）25日舉行法說會，總經理林育民表示，受惠特殊新型銅材出貨持續擴大，第4季營收可望維持高檔，明年台灣特殊銅材營收占比將由今年的三分之一提高至五成，帶動明年營收與獲利持續成長，至於「AI液冷微通道」新品目前小量出貨，期盼明年出貨量開始放大。

建通積極推動產品轉型及各廠區生產定位調整，今年前三季合併營收37.46億元，年增68.8%，毛利率由負轉正回升至10%，稅後純益5,011萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）0.30元。

至於台灣特殊新型銅材營收，今年第1季跳升至2.47億元，第2、3季分別達3.7億元及3.61億元，今年前10個月已貢獻約11.5億元營收。

林育民說，中國大陸新國標半絕緣插頭強制規範明年8月1日全面切換，今年已見提前拉貨效應，該公司因有特殊製程優勢，期望在新國標市場占有率提升，今年前10個月相關產品營收達7,252萬元，遠超去年全年的2,566萬元，明年貢獻有望再放大。

同時，建通開發「AI液冷微通道」產品，可因應伺服器散熱新架構之氣冷及液冷不同應用場景，搶占高階AI散熱商機，目前已通過客戶驗證並小量出貨當中，明年出貨將持續放大。

越南廠方面，建通表示，透過垂直整合合金銅煉銅產業，為集團傳統端子製品的主要生產基地，搭配自行煉製黃銅及紅銅製程使銅原料來源多元化，並同步衍生超低無氧銅相關製品，第4季也將新增「高導電匯流銅排產線」，可直接對外銷售及支援集團產能需求，未來考慮在泰國、馬來西亞、印度等地設立銷售據點，鎖定包含越南電機變壓器與配電盤、馬來西亞半導體與資料中心電力設備、泰國電動車與工業設備，建立集團營收的第二成長曲線。