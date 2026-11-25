彰銀（2801）獲利攻頂，股利、整併兩大動向受矚目。彰銀25日法說會指出，前十月稅後純益189.98億元寫史上同期新高，法人圈看好彰銀2027年股利有望逾1.1元、寫16年新高；另外，整併評估報告也已提報董事會，有四大評估重點。

彰銀前三季稅後純益173.7億元、年增22.75%，獲利動能延續至第4季，前十月獲利年增22%、每股稅後純益（EPS）達1.58元，均已超越去年全年水準。距全年獲利200億元大關僅咫尺。

獲利創高，明年股東可領多少股利？彰銀今年配發現金股息0.8元、股票股利0.25元，合計1.05元，盈餘分配率69.5%，其中現金股息分配率為53%。

法人以前十月EPS達1.58元、依約七成盈餘分配率試算，明年每股股利有望逾1.1元，創2011年以來新高，其中現金股息約0.84元；若最後兩個月獲利動能延續，股利仍有向上空間。

對明年股利政策，彰銀在法說會中說，將秉持審慎態度，考量未來營運需求，兼顧銀行競爭力及股東權益回饋。

外界關注的整併議題也有新進展。

彰銀指出，已委託專業顧問（財顧）進行整併及策略合作可行性評估，相關報告已提報董事會，目前仍處於評估階段，針對中長期發展方向、可能採行方案及潛在合作對象進行初步分析。

彰銀點出整併四大評估重點，包括業務及客戶互補性、營運綜效、交易條件與價格合理性，以及對資本配置及財務表現的影響，將以中長期發展策略及股東價值為主要考量。

市場認為彰銀唯一評估合併對象就是國票金（2889）。

拆解彰銀今年獲利結構，核心業務成為最大推力。前三季利息淨收益年增18.61%、手續費淨收益年增33.87%，兩大收益合計增加55.54億元，抵銷投資收益下滑的衝擊。

其中，受惠AI及科技供應鏈資金需求，大型企業放款年增12.17%、海外放款大增28.56%；第3季淨利差（NIM）升至0.98%，較去年同期增加11個基本點。

財管手收則年增近四成、達56.55億元，占整體手收逾76%，其中信託手收成長逾五成、保險手收成長逾三成。

展望2027年，彰銀指出，控管流動性及資金成本將是明年經營重點，將持續擴大核心存款、深化財富管理及海外布局，提升資本使用效率及長期獲利能力。