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跌到受不了！友訊董事會通過買回1.2萬張庫藏股
近期台股跌掉1萬點，24日大漲，25日就回吐，漲漲跌跌，小股民荷包大縮水，上市櫃公司董事會也陸續宣布買回庫藏股捍衛股價。網通品牌廠友訊（2332）董事會25日通過買回1.2萬張庫藏股，買回區間價格13.5元至18元。
友訊25日下跌1.2元，收14.65元，跌幅達7.57%，自7月股價高點26.45元，及10月股價力守20元以上，股價回檔兩到四成。
友訊公告，董事會通過將在集中市場上買回普通股，買回股份目的是轉讓股份予員工，預計買回1.2萬張，買回區間價格13.5元至18元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
友訊公告，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為1.99%，買回股份總金額上限為29.32億元。
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