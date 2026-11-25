台泥推動旗下歐洲水泥事業上市，董事長張安平今天透露，上市地點以倫敦機率較大；另外，烏克蘭收購案正等待主管機關審批，若獲核准，希望明年第1季能有結果。

台泥舉行第3季法說會，法人關注台泥旗下歐洲水泥事業將在何處上市。台泥總經理程耀輝指出，上市準備工作持續進行，實際時程取決於市場環境、監管審查及相關程序完備情況。

由於台泥法說會簡報列出倫敦證交所與泛歐交易所標誌，張安平會後受訪僅透露上市地點「以倫敦機率較大」。

程耀輝表示，台泥規劃推動子公司CimporInternational Holdings赴歐洲上市，旗下涵蓋土耳其OYAK Cimento、葡萄牙Cimpor及相關投資，希望吸引全球長線投資人，提升估值，支撐歐洲業務成長。上市後台泥將維持主要控制權，相關事業持續納入合併報表。

張安平指出，歐洲上市不只是融資安排或尋求市場估值，更希望讓國際事業接受透明的市場檢驗，建立獨立的資本紀律及長期競爭力，每筆投資都須考量財務回報、風險與時間。

談到台泥規劃收購烏克蘭水泥資產目前進度，程耀輝指出，董事會已授權以不超過7.5億歐元企業價值推進收購案，目前已通過波蘭政府審查，正等待其他主管機關審查。

程耀輝表示，收購標的位於烏克蘭西部，是當地第2大水泥廠，水泥年產能520萬噸，具備水泥、預鑄板材、石膏板及乾拌砂漿等生產線，可服務當地與鄰近東歐市場；該廠持續正常營運，具有既有獲利及現金流，投資並非單純押注戰爭結束。

張安平表示，未來希望將當地營運產生的現金持續投入烏克蘭，發展東歐市場及不同建材產品。烏克蘭標的尚未完成交割，因此目前未納入歐洲事業上市範圍。