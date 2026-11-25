全家餐飲（7708）睽違四年再推新品牌。全家餐飲總經理辛紫綾25日表示，旗下第四個品牌「豐島拉麵」將於12月8日正式登場，明年規劃再展二至三家店，由於單店投資成本較低、所需人力較少，且展店型態更多元，長期展店速度及店數規模較現有主力品牌大戶屋更具潛力，營收及獲利成長動能可望不亞於大戶屋。

全家餐飲25日召開法說會，辛紫綾指出，全家餐飲經營的是「趨勢，而不是流行」，隨著台灣人口結構及生活型態改變，全台平均每戶人口數已降至2.33人，台北市更降至2.12人，單人戶接近400萬戶，加上雙薪家庭普及，帶動外食剛性需求。根據東方線上今年針對2,000名消費者的調查，平日一人用餐比例超過六成，假日也接近三成，凸顯個人日常食的市場商機。

根據全家餐飲市場調查，目前全台約有1,200家拉麵店，其中台式連鎖拉麵占五成、個人職人拉麵占四成，日系連鎖拉麵僅占一成，且目前日系連鎖拉麵品牌店數最多僅20多家，仍有市場發展空間。

全家餐飲此次代理日本TONCHIN品牌，該品牌在美國連續七年獲得米其林必比登推薦，透過具有約34年拉麵經營經驗的日本Foodex Group提供技術指導，開發符合台灣人口味的雞白湯拉麵，並導入主食搭配多樣小菜的消費模式，讓消費者依照食量及預算自由選擇，首店將落腳南港中信金融園區。

全家餐飲分析，相較於大戶屋，豐島拉麵餐點品項較少、翻桌速度較快，所需店面空間也不必像大戶屋達50至60坪，展店難度相對較低，未來除專櫃型門市外，也可嘗試美食街，待品牌成熟後再拓展街邊店，預估單店投資回收期約1.5至2年，與大戶屋相當。

在展店策略上，全家餐飲將延續既有品牌的發展模式，先建立成熟的單店營運模式，再逐步拓展不同商圈、縣市及店型。辛紫綾認為，豐島拉麵客單價未必有大戶屋高，但在人流方面更具機會，看好長期規模化展店的效益。

展望未來，全家餐飲將以提升既有門市營收、擴增店數及品牌數、拓展新通路為四大成長動能，每年維持八至十家展店量能，長期目標達五個品牌，且每個品牌均須具備規模化連鎖展店能力，另透過通路合作，將旗下品牌餐點商品化，擴大營收來源。