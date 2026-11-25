華夏（1305）25日舉行法人說明會。展望第4季PVC產品市況，營業處處長暨發言人吳建興表示，第4季原油價格雖看跌，但東北亞乙烯因逢減產、歲修及產能整併，供給偏緊、價格下跌不易，推升乙烯價格，PVC售價仍有一定支撐；加上印度反補貼調查削弱中國大陸同業競爭力，有助於提升華夏等台廠在主要市場印度的競爭力。

回顧第3季市況，吳建興指出，PVC呈供需兩弱格局，華夏採取減量保價策略，第3季銷貨量26.5萬噸，較去年同期減少，確保全產全銷、降低庫存。其中VCM及PVC銷量203萬噸，年減11%；雖銷量減少，但銷售額則較去年同期增加800萬元。

華夏今年前三季稅後淨損2.81億元，每股淨損（EPS）0.48元，相較去年同期EPS -1.34元，虧損幅度收斂。

展望第4季供給面，吳建興表示，在上游原料部分，原油雖因替代出口輸出漸增、已逐步恢復至戰前水準，石化地緣風險溢價逐步消散，原油及輕油價格逐步由高點滑落；但乙烯則呈不同走勢，由於亞洲裂解廠經整併、關閉產能及韓國少乙二醇與甲醇出口，加上亞洲石化廠值歲修旺季、中東地區減乙烯供應短缺，快速推升區域現貨價格，目前仍在每噸1,210-1,250美元高檔。VCM及EDC則因下游需求偏弱，較難充分轉嫁成本。

中國大陸PVC市場也持續低迷，受原料成本居高不下、乙烯法PVC虧損加劇等因素影響，整體開工率下滑至約59%，創歷史低點；加上出口空間受壓縮，內外銷市場同步低迷，呈現供需雙弱格局。華夏預期第4季加工採購需求將回流，隨大陸PVC業者虧損加劇，市場供給及競爭壓力可望有所改善。

亞洲市場方面，華夏預期第4季加工採購需求回流，隨中國大陸PVC業者虧損加劇，市場供給及競爭壓力可望有所改善。美國PVC第4季銷售展望亦偏樂觀，主要受印度、孟加拉雨季因素消除後需求回溫帶動，惟PVC生產成本及運價同步上漲，鹼價走弱也難以抵銷PVC成本壓力。此外，印度、東南亞及歐盟陸續啟動反補貼、反傾銷調查，市場供銷結構可望逐步擺脫低價競爭。

印度商工部10月26日發布PVC反補貼調查初判報告，針對中國大陸PVC課徵每噸83.72至143.82美元臨時反補貼稅。吳建興指出，雖然目前仍屬初步裁定、尚未正式實施，但已影響印度買家預期，削弱中國大陸產品競爭力。

除印度外，歐盟、英國及巴西等地，也正進行反傾銷調查，如結果出爐，預期可能削弱中國大陸產品在國際市場的競爭力，引發貨物貿易新流向，可望帶來供需結構及行情改善，甚或供應鏈重組、市場重新配置。華夏PVC產品主要銷售市場為南亞及東南亞，其中印度比率高，並正積極擴展英國、南美等市場。