長榮航太（2645）25日舉行線上法說會，總經理謝新文表示，展望2027年，航空維修產業將維持價量齊升的成長格局，公司明年維修產能已全數被預訂，約八至九成已排定進場時程，其中上半年維修排程已滿，目前正與客戶商討下半年剩餘產能配置。預期明年維修量將穩健成長，年度維修合約價格也將反映通膨及成本變化，調漲幅度約3至5%。

在製造業務方面，長榮航太持續擴充引擎零件產能，規劃每年增加約10至15%，另有新建廠房預計於明年第3季投產；新開發的組裝產品則預計2027年開始首批交付，並於2027年底至2028年進入量產爬升階段。

長榮航太今年第3季營運表現持續改善，第3季營收52.75億元，每股純益（EPS）2.56元；前三季累計營收152.36億元，EPS達7.15元，獲利指標均較去年同期改善，且利潤率持續提升。

從營收結構來看，維修服務約占總營收78%，其中又以機體重維修為最大宗；製造業務則以引擎零件為主要成長動能，占製造營收約86%，年增率達雙位數。財務方面，維持穩健體質，負債比率僅44%，流動比率達319%，現金部位充裕。

謝新文指出，全球航空維修市場需求持續強勁，尤其原廠（OEM）零件短缺，加上波音人力調整等因素，供應鏈瓶頸延續時間拉長，預期至少持續至2031年。另一方面，Airbus與Boeing目前合計飛機訂單積壓約1.6萬架，以現有交機速度推算，相當於超過11年的生產量，顯示航空製造及維修市場仍有長期需求支撐。

在維修業務布局上，長榮航太將持續深化核心航空維修能力，以安全、品質及技術可靠性為基礎，擴大歐洲及全球航空公司客戶群，並強化與Boeing及各大原廠合作。同時，積極提升重檢、客機改貨機及結構修理等高技術門檻業務，並布局A350等新世代機型維修能力，目前已取得相關關鍵認證，也已完成首架A350維修案件。

此外，隨著全球機隊老化，長榮航太也鎖定高價值、長工期的老齡飛機檢修案件，運用先進結構檢測及補強技術，提升承修能力；並透過優化機位排程與工作組合，優先承接高價值案件，提高機棚產出效率及獲利能力。

製造業務則朝高階引擎零件及新產品組裝發展，除持續擴充既有產能，也積極開發新組裝產品，預計2027年開始交付，後續逐步放量，為公司中長期營運增添成長動能。