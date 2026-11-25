PVC廠華夏今天舉行法人說明會，營業處處長暨發言人吳建興表示，包括印度，以及歐盟、英國、泰國等地，陸續啟動反補貼或反傾銷調查，主要針對中國PVC出口，對於華夏等其他非中國PVC業者而言，有望享受紅利，可以增加銷售管道。

華夏今年採取減量保價政策，前3季全產品銷量約26.5萬噸，年減2.9萬噸。華夏看好現在油價已跌回每桶100美元以下，明年原料成本壓力有望減輕，搭配反傾銷紅利，評估2027年華夏產能稼動率有望回升，華夏今年產能稼動率大約維持在6成至7成之間。

華夏今年前10月營收新台幣82.13億元，年增3.4%；前3季歸屬母公司淨損2.81億元，比起去年同期虧損7.77億元，虧損縮減63.8%，每股稅後淨損0.48元。

吳建興分析，傳統中國石化市場有金九銀十的旺季效應，但今年旺季不旺，加上中國房市依舊疲弱，拖累PVC內需，中國PVC龐大產能只能往外出口，累積今年前9月中國PVC出口量約323萬噸，年增10.6%。

不過吳建興表示，中國的PVC出口策略第4季碰上一些變化，除了印度的反補貼調查已進行一段時間，隨時可能終裁，另外歐盟、英國、泰國等地也紛紛啟動反傾銷調查，主要針對中國PVC出口，這對非中國業者而言有利。

吳建興表示，華夏原本在歐盟、英國、泰國等地區銷售量不多，現在可以在相關管道增量銷售，且市場供銷結構可望脫離低價。