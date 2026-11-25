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航空供應鏈瓶頸延續 長榮航太：明年逾8成維修已排定
國際航空運輸協會（IATA）預估，航空供應鏈斷鏈與瓶頸至少延續至2031年，長榮航太表示，航空公司延長舊機役期，維修需求持續累積，長榮航太2027年維修業務約8至9成已排定進場時程，且反映通膨與人力、物料成本變化，呈「價量齊升」格局。
長榮航太今天舉行法人說明會，總經理謝新文表示，受波音、空巴新機交付延宕影響，航空公司延長舊機役期，維修需求持續累積，國際航空維修廠StandardAero表示，2027年全球商用維修（MRO）產能已被100%預訂，2028年能見度也很高。
他指出，長榮航太2027年維修業務約8至9成已排定進場時程，且年度維修合約價格可望反映通膨與人力物料成本變化，調漲約3%至5%，明年維修業務將呈「價量齊升」格局。
謝新文指出，因供應鏈斷鏈，波音公司宣布裁減5%生產線人力，IATA預估供應鏈斷鏈與瓶頸至少延續至2031年，零件短缺為最大挑戰，航空公司不會輕易釋出已排定的維修時段。
此外，長榮航太表示，今年第1季已取得A350維修認證並完成首架客戶飛機維修出場，也持續拓展歐洲及全球航空客戶，深化與空巴、波音及GE等原廠合作。
至於無人機業務，長榮航太預期，國內新一輪無人機標案最快2027年明朗化，將持續關注並積極參與，同時維持次世代技術研發，並加速拓展海外外銷及商業監測、防災、緊急應變等應用市場，分散單一市場風險，奠定中長期營運動能。
財報方面，長榮航太第3季營收新台幣52.75億元，稅後淨利9.59億元，年增31%，每股盈餘（EPS）2.56元，優於去年同期的1.95元。前3季營收152.36億元，稅後淨利26.78億元，年增72%，每股盈餘為7.15元，優於去年同期的4.16元。
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