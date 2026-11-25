盛弘（8403）25日召開法人說明會，揭示旗下躍獅健康、哈佛健診及智醫康寓三大轉投資事業成長動能轉強。其中，好鄰居藥業聯盟今年朝2,000家合作藥局邁進，哈佛健診大安院區今年獲利可望大幅成長，智醫康寓則將擴大明年營收規模。

盛弘醫藥多年布局智慧照護生態系，轉投資效益逐步顯現，今年前三季營收34.89億元，年增7.96%，創歷年同期新高；稅後淨利1.51億元，年增67.68%，創近三年同期新高，每股稅後純益（EPS）1.1元。

此外，盛弘今年營收與獲利逐季走高，第3季營收12.26億元，創歷史單季新高，稅後淨利7,147萬元，為近七季最高。

隨著旗下轉投資事業虧損持續收斂或陸續轉盈，集團未來將透過通路規模擴張、服務整合及營運效率提升，拓展營收與獲利成長空間。

在醫藥通路布局方面，躍獅健康以直營店、加盟店及好鄰居藥業聯盟為三大成長引擎。其中，好鄰居藥業聯盟目前全台合作門市已達1,553家，今年將朝2,000家目標邁進，並透過規模經濟效益，發展多元收益模式。

盛弘指出，好鄰居藥業聯盟未來將聚焦四大策略，包括整合藥局數據發展精準行銷服務、與金融機構合作提供超短期周轉金服務、開發獨家自有品牌及深化跨境供應鏈，以及提供後勤外包調度平台與系統數據服務，擴大藥局聯盟的商業價值。

躍獅連鎖藥局目前全台共有109家門市，未來將持續擴大加盟布局，透過品牌、數位行銷、藥品供應及自有品牌商品等資源共享，加快通路擴張，並推動社區藥局由傳統藥品銷售轉型為健康服務中心。

哈佛健診則將深化精準預防醫學布局，透過與醫者診所等機構結盟，導入人工智慧（AI）疾病風險預測技術，結合敏盛醫院醫療後援及躍獅藥局日常照護服務，建構健康管理生態圈。其中，大安院區受惠金融與科技產業客群拓展、健檢產品組合改善及營運成本下降，預期今年盈餘將大幅超越去年。

智醫康寓今年前三季營收年增36.9%，連續三季維持雙位數成長。展望明年，將持續深化公寓與旅館雙軌經營策略，透過團客、商務客及月租專案維持營運基本盤，並積極拓展企業長期住宿等高毛利客源，以208間客房住房率達100%為目標，擴大明年營收規模。

盛弘表示，目前集團事業版圖涵蓋醫院、藥局、健診、長照、教育、旅宿、製造與科技，實體通路及電商共1,232個據點，遍及全台18縣市。

隨著台灣邁入超高齡社會，加上政府推動「健康台灣」政策，盛弘將持續以智慧照護生態系為發展核心，深化醫療、健康管理、醫藥通路及智慧科技等事業布局，透過跨事業資源整合，掌握全生命周期健康管理商機。