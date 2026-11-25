高雄銀行（2836）25日舉辦法人說明會，2026年前三季稅前淨利14億元，較去年同期增加2.49億元，成長21.60%；稅後純益11.62億元，較去年同期增加2.23億元，成長23.71%，EPS為0.61元。整體獲利表現持續成長，再創歷年同期新高，展現穩健經營結果。

除獲利表現亮眼外，該行在永續治理及金融創新方面，亦獲得許多外部獎項肯定。總經理張榮泰表示，該行參加國立政治大學企業永續管理研究中心舉辦之「氣候相關財務揭露（TCF）報告書評鑑」，榮獲「進步卓越獎」，展現推動永續治理成效；此外，參加今周刊舉辦之「財富管理銀行暨證券評鑑」，於「最佳信託創新獎」項目獲得第二名殊榮，顯示其拓展財富管理業務並積極創新信託規劃之成果。

高雄銀行深耕高雄在地40餘年，除持續追求營運成長、提升股東權益外，亦積極發揮在地金融機構的影響力，深化與地方社區的連結；近期與高雄市政府合作，推出包租代管「押金信託」服務，將租屋押金納入信託專戶管理，強化押金保障機制，提升租賃雙方的交易安全與信任。

展望未來，高雄銀行將持續秉持穩健經營原則，深化核心業務發展，積極拓展財富管理及信託服務。在追求長期獲利與提升經營績效的同時，也將持續善盡企業社會責任，結合政府及各界資源，發揮在地金融優勢，為股東、客戶及社會創造共好共享價值。