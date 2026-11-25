台泥（1101）25日舉行法說會，董事長張安平表示，台泥從傳統水泥走向低碳高性能建材，從能源使用者走向生產、管理與儲存，投入電池、儲能與充電設施，台泥正在思考用什麼樣的材料與技術去建造下一個世界。

張安平以「從一粒沙到一個宇宙—重新定義台泥的價值」為題發表開場致詞。他指出，AI時代的資料中心需要電力、冷卻水與真實建築，先進半導體的背後也是精密的工廠與基礎設施，「最先進的文明，依然站在最古老的物質之上。」

張安平強調，水泥沒有消失，但角色正在被重塑。他表示，過去幾年，台泥從傳統水泥走向低碳高性能建材，從能源使用者走向生產、管理與儲存，投入電池、儲能與充電設施，也讓AI進入工廠參與生產管理。這些改變絕非要離開水泥，而是重新思考應該用什麼樣的材料與技術去建造下一個世界。「從賣噸數走向賣成果」，是台泥對未來的理解，也是轉型的根本。

張安平指出，轉型從不是筆直的道路，過去有些風險未能充分掌握，管理與執行也有深刻檢討之處。「我們不會以長遠理想作為資本效率不足的藉口，也不會為了短期獲利犧牲長期競爭力。每一筆投資，都必須經得起財務回報、風險與時間的考驗。」

他指出，全球化的意義，是讓企業在不同市場周期與地緣條件下持續經營與創造價值。歐洲上市也不是單純的融資安排，而是讓國際事業接受更透明的市場檢驗，建立更獨立的資本紀律與長期競爭力。

張安平強調，包含烏克蘭IFCEM在內的投資，都必須以長期競爭力與合理的風險報酬為基礎。在能源、儲能與AI領域也是如此，技術若無法建立可持續的商業模式，就不能算成功事業。張安平也坦言，歐洲對於水泥產業的估值高出亞洲很多。

回應股東關心的財務表現與報酬，張安平直言，「企業必須有長遠理想，但不能只有理想，更不能永遠要求股東等待未來。」

過去台泥向市場說明為什麼必須改變，今天則要回答改變之後的台泥能創造什麼價值，如何將工廠、礦山、能源資產與技術轉化為獲利、自由現金流與長期股東價值。「資產的規模，不等於企業的價值。真正的價值，不在於我們擁有多少，而在於我們能以這些資產持續創造多少。」

他強調，從資產累積走向價值實現，是台泥下階段最重要的工作，轉型必須明確轉化為可預見的自由現金流與獲利改善。

張安平以建造橋梁比喻企業經營，指出真正承受重量的是看不見的基礎。對企業而言，這些基礎是信任、紀律、品質、對人的尊重與對承諾的信守，也是台泥一直相信的Total Care Commitment——對社會的關懷、環境的責任、員工的尊重與股東的承諾。

張安平表示：「過去，我們用水泥建造看得見的建築；未來，我希望我們以經營成果，建造看得見的信任。」他以三句話總結台泥的轉型與未來：「我們從水泥出發，但不以水泥為界。我們以科技擴展能力，但不以科技取代責任。我們以資產奠定基礎，但最終必須以成果贏得信任。」