台股25日再度遭遇猛烈賣壓，集中市場指數開低走低，盤中一度下探36,681.90點，重挫3,440.45點，跌幅逾8%，午盤跌點一度收斂至約1,600點，多空在3萬8千點至3萬9千點間激烈拉鋸。大盤遭遇劇烈修正，千金股也難逃震盪，32檔千金股呈現明顯多空分歧，創意（3443）、聯發科（2454）、漢測（7856）、創新服務（7828）盤中再度摜至跌停；反觀股后川湖（2059）逆勢上漲逾6%、觸及年線，健策（3653）一度亮燈漲停，貿聯-KY（3665）、大立光（3008）等AI供應鏈指標股也逆勢走揚，成為盤面少數亮點。

盤面上，股王信驊（5274）一度翻紅，最高漲至9,590元，但隨後不敵賣壓翻黑，9,000元關卡得而復失；股后川湖延續前一日強勢，25日再逆勢上漲380元、漲幅6.13%，盤中最高來到6,740元，觸及年線，展現強勁抗跌力。相較之下，創意股價持續探底，下跌560元、跌幅9.95%，最低來到5,070元，與川湖的股價差距進一步拉大。

創意近期股價遭遇沉重修正，近6個營業日累計收盤跌幅達29.63%，並讓出股后寶座。由於短線波動劇烈，證交所公告創意自11月25日至12月1日列入分盤交易處置，改以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每2分鐘撮合一次。

創意原本握有國際3大CSP（雲端服務供應商）訂單，又有台積電（2330）產能作為後盾，曾被市場視為萬元俱樂部候選股。不過，AI股近期遭遇劇烈修正，創意11月16日盤後公告10月自結每股純益3.73元，年增156.4%；惟與第3季單季每股純益16.95元相比，單月獲利動能引發市場重新檢視，部分投資人認為成長步調不如預期，股價因此持續承壓。

不只創意，ASIC及半導體測試相關千金股也面臨沉重賣壓。聯發科盤中摜至跌停，世芯-KY（3661）下跌5.87%，精測（6510）跌逾7%，旺矽（6223）跌逾8%，顯示在市場風險偏好急速降溫之際，高評價AI及半導體供應鏈首當其衝，資金對不同AI次產業的態度也出現明顯分化。

不過，千金股並非全面潰敗，AI伺服器滑軌、散熱及高速傳輸族群相對有撐。川湖25日逆勢上漲6.13%，盤中最高觸及6,740元；散熱廠健策更一度衝上4,455元漲停價，不受大盤重挫影響。貿聯-KY一度上漲逾5%、最高達1,710元，大立光漲逾3%、觸及4,280元，奇鋐（3017）、台光電（2383）及智邦（2345）也一度翻紅，與ASIC、半導體測試族群形成鮮明對比。

整體而言，台股這波劇烈修正，讓千金股的產業強弱分野更加明顯。市場對AI供應鏈的選股標準，正從單純追逐AI題材，進一步回歸訂單能見度、產品出貨進度及實際獲利表現。