國內產險業今年獲利表現亮眼，從每股獲利排名來看，新產（2850）以18.01元拔得頭籌，旺旺保（2816）以10.12元居次，中再（2851）保為8.76元，臺產（2832）及第一保（2852）則分別為4.61元及3.63元。以股東每股獲利衡量，新產明顯領先。今早新產股價逆勢抗跌。

五家上市產險公司前三季合計稅後純益達172.32億元，且獲利均突破10億元。其中，中再保以70.15億元居獲利總額之冠，新產以56.91億元居次；若以每股稅後純益（EPS）觀察，新產、旺旺保分別達18.01元及10.12元，雙雙賺逾一個股本，成為今年產險業獲利亮點。

以今年前三季獲利規模來看，中再保及新產合計賺進127.06億元，占五家上市產險公司整體獲利逾七成，顯示獲利集中度相當高。旺旺保以22.62億元排名第三，臺產及第一保則分別賺進11.68億元及10.95億元，五家公司前三季獲利全部站上10億元。

第3季單季獲利表現方面，新產第3季稅後純益約30.04億元，已超過上半年合計的26.87億元，顯示第3季獲利動能明顯升溫；第一保第3季單季賺進5.19億元，約占前三季總獲利47%，第3季貢獻同樣突出。相較之下，中再保上半年已賺進63.29億元，第3季單季約6.87億元，獲利主要集中在上半年。

個別公司方面，旺旺保前三季核保利益達15.3億元，年增11.3%；投資收益更達14.1億元，年增997.6%，核保及投資兩大收益同步成長，帶動前三季稅後純益達22.62億元，已超越歷年全年獲利水準。臺產則受惠投資收益改善，淨投資損益由去年同期2.61億元增加至4.81億元，成長約85%，不過第3季單季稅後純益3.24億元，低於去年同期的3.73億元。

除了獲利表現，產險業前十月簽單保費收入也持續成長。全體產險公司前十月簽單保費收入合計達2,590億元，年增7.36%。市占率前五名依序仍由富邦產、國泰世紀產、新光產、新安東京海上產及明台產險維持原有排名，市場競爭版圖並未出現明顯變化。

部分業者保費成長速度明顯高於市場平均。四家本土產險公司前十月簽單保費收入年增率達雙位數，其中中信產險年增20%居冠，泰安產險年增15.5%，明台產險年增14.3%，南山產險也成長12.3%。