景碩（3189）積極擴充高階載板及先進封裝產能，分析師表示，目前景碩ABF載板產能利用率已達95%，除積極推進第六廠區建置，亦斥逾60億元購地規劃第七廠區，整體產能擴充時程已延伸至2030年下，預估今年每股獲利（EPS）上看12元。

分析師指出，輝達日前宣布投入逾10億美元，助景碩擴充高階載板及先進封裝產能；而景碩目前GPU、CPU及ASIC等高階載板供不應求，目前AI產業仍處於模型訓練的算力建置階段，尤其自動駕駛、機器人及工廠自動化等應用尚未大規模落地，後續需求仍具成長空間，但現有產能已難透過加班增加產出，營運成長須仰賴新產能挹注。

在新產能規劃上，景碩第六廠區的C棟及D棟則分別於2028年、2029年開出產能，屆時第六廠區土地將全數用罄；第七廠區初步規劃月產能達1, 500萬~2,000萬顆載板。

景碩2027年新增ABF產能將以GPU載板放量最為顯著，除既有CPU載板業務，亦積極擴大美系客戶新一代GPU載板供貨比重，並拓展美系CSP自研ASIC商機。隨AI晶片封裝尺寸放大、載板製程複雜度提升，亦帶動產品單價上揚。

法人機構表示，隨著未來伺服器新平台持續推出，GPU、CPU等新的載板終端應用將陸續量產，而終端應用的載板設計普遍伴隨載板面積增大、載板層數增加、載板結構複雜化等趨勢，持續推升載板需求與產品規格升級，也使得景碩等載板廠積極擴產來因應，考量當前載板廠的ABF產能利用率已達95%、加上短期T-Glass等原材料供應仍吃緊，預期短期景碩營運維持高檔，今年EPS上看12元。