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兆豐金：股利配發率拚七成
兆豐金控（2886）昨（24）日舉行第3季法人說明會，談及明年股利政策，總經理張傳章表示，歷年股利發放綜合考量股利穩定性、財務狀況、現金流量及未分配盈餘稅等因素後審慎規劃，由於近三年股利配發率大致維持在七成左右，未來也會以該配發率為原則，在兼顧股東權益及公司發展的前提下，維持穩定的配息政策。
兆豐金控今年前三季稅後純益328.4億元、年增16%，每股稅後純益（EPS）2.21元，另外，根據公司日前公告，累計前十月自結稅後純益達343.3億元、年增12.8%，創歷年同期新高，EPS 2.31元。銀行、證券、票券及產險等主要子公司獲利皆較去年同期成長，其中，非銀行子公司合計獲利貢獻約26%，明顯高於去年同期，顯見兆豐近年推動收益來源多元化已逐步展現成果。
核心子公司兆豐銀行，截至第3季放款平均餘額2.6兆元，年增11%，其中OBU及海外分行放款餘額都是雙位數成長，放款動能主要來自主辦國內綠能及半導體、資通訊產業的大型聯貸案；存款平均餘額3.4兆元，年增10%，主要受惠常態性存款專案及相關業務獎勵機制推動，外匯存款市占也重返第二。
針對銀行後續財務操作策略，兆豐銀行表示，股票操作仍聚焦AI相關領域，但因國際多空消息反覆、籌碼混亂，投資標的將以大型權值股為主，並搭配優質傳統金融平衡投資部位的風險，並透過股票期貨避險。
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