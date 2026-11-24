漢康-KY（7827）今年5月底於台灣創新板掛牌上市，近期股價自掛牌後高點187元回檔至80元以下，公司昨（24）日宣布，創辦人、董事長暨執行長劉世高於過去五個交易日內，以自有資金陸續增持自家公司股票，累計投入金額近3,000萬元，未來亦規劃持續加碼。

漢康表示，董事長此次增持股票係基於個人投資規劃，後續實際買進數量、金額及時程，將視市場狀況及相關法令規定執行。漢康昨日收在78.8元跌停價位。

漢康今年5月於台灣創新板掛牌上市後，營運布局聚焦新藥臨床開發、國際授權合作及全球資本市場三大方向，目前各項新藥研發及臨床試驗均持續依計畫推進，並尋求與國際大型藥廠的授權及策略合作機會。

劉世高表示，漢康目前持續推動臨床開發與國際業務布局，旗下新藥研發、全球臨床試驗及對外合作等工作均依各項計畫推進，公司將持續執行既定研發與營運策略。