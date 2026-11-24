聯合骨材（4129）董事長林延生昨（24）日表示，今年因海外市場超前部署、人事及營業費用攀升，營運表現不如預期，已撤換歐洲分公司總經理，明年將加強費用控管，力拚獲利改善。

總經理林德堅則指出，明年營收仍以雙位數成長為目標，公司並將斥資20多億元擴建高雄二廠，為中長期成長預作準備。

聯合骨材昨日召開法說會，由董事長林延生、總經理林德堅主持。該公司前三季營收45.86億元，年增11%，營業利益4.72億元，年減16%，稅後淨利3.3億元，年減23%，每股純益3.43元。

林延生指出，過往公司營收維持約兩成成長，因此要求各地分公司以相同成長幅度進行營運規劃，歐美分公司也提前增聘人員及添購手術器械。隨著今年營運基期墊高、營收成長速度放緩，超前部署的效益未能充分顯現，導致營業費用率攀升，壓抑獲利表現。

展望明年，林德堅指出，美國及日本市場基期相對較低，仍有相當大的成長空間，明年力拚成長率優於今年；歐洲在管理團隊重整後，也期待有更好的表現，台灣市場雖相對成熟，仍以雙位數成長為目標。

聯合骨材董事會近期也通過設立義大利子公司，過去公司在當地主要透過經銷商經營，如今有機會延攬完整的當地團隊，將轉向自建銷售通路。林德堅表示，義大利是僅次於德國、法國的歐盟第三大市場，將成為支撐公司未來營收持續成長的重要布局。

新產品方面，聯合全新優動髖臼系統已取得許可，預計明年1月出貨，優先在美國市場推廣；重建錐形系統預計明年6、7月上市，腫瘤重建型人工關節系統延伸產品則預計於下半年推出。