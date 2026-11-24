聚隆（1466）副總賴明毅昨（24）日表示，未來將從纖維製造走向材料創新，透過核心技術研發、智慧製造及產業上下游合作，積極發展機能性及環保纖維，並整合集團資源，接軌品牌商供應鏈，拓展新市場。

聚隆昨日召開法說會，今年前三季營收雖較去年同期下滑逾一成，但毛利率逆勢提升，本業及稅後損益雙雙轉虧為盈，該公司今年前三季合併營收16.74億元，年減13.82%，毛利率由去年同期的8.86%提升至11.86%，營業利益1,031.5萬元、稅後純益2,313.7萬元，每股純益0.21元。

賴明毅表示，公司主要定位於紡織產業上游人造纖維製造，產品涵蓋尼龍、聚酯等，相較大型化纖廠，具備少量多樣、客製化生產及快速開發的優勢，加上原絲自製供應加工絲生產，具備成本競爭力。

在產品布局方面，聚隆聚焦原液染色、生質尼龍、機能纖維及回收纖維四大領域，其中，生質尼龍採用蓖麻油提煉的生物基化學品，產品可減碳70%；原液染色纖維則可節省能源、用水及減少碳排放達50%以上。

展望未來，聚隆將以數位轉型、綠色環保纖維研發及行銷推廣為三大營運主軸，除導入AI及數位科技優化產線、提升營運效率，也將深化品牌合作。

在集團資源整合方面，聚隆將結合聚泰的環保纖維材料，以及聚茂在居家清潔用品、衛浴紡品、戶外機能商品及寵物用品等領域的布局。