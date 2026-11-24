中鼎（9933）聯手鴻海、台達電搶攻全球AI基建大單，今年高科技工程占新簽約金額比重由去年近零飆升至49%。法人估計，中鼎未來一年全球潛在工程商機達1.22兆元，新接單金額上看2,000億元，營運將進入高速成長期，明年每股純益（EPS）最高上看8.39元。

台新、第一金投顧最新出具報告，看好中鼎高科技工程接單爆發、獲利結構翻轉，同步調升目標價至68元，均給予「買進」評等，其中台新更一口氣由42元調升至68元，調升幅度近62%。

中鼎加速結盟科技大廠，搶占全球AI基建市場，與鴻海攜手推動電電公會科學園區海外開發計畫，布局橫跨亞洲、美洲及歐洲三大洲，將台灣科學園區成功經驗複製到海外，工程承攬商機由單一廠房擴大至整座科技園區。

同時，中鼎深化與台達電的策略合作，結合台達電在電源管理、散熱及資料中心解決方案的優勢，以及中鼎設計、採購、建造（EPC）統包工程實力，共同搶攻全球AI資料中心建置商機。

隨全球科技大廠擴產競賽升溫，中鼎接單結構出現高科技化、國際化兩大翻轉。截至10月底，中鼎在手工程金額達5,011億元，較2024年底大增逾五成，今年新簽約金額達1,178億元。

其中，去年高科技工程占新簽約金額比重以年報整數呈現為0%，今年前十月已暴增至49%，金額逼近600億元，躍居最大接單來源。相較目前高科技工程占在建工程及前三季營收比重均僅12%，隨大批高科技訂單陸續認列，未來營收結構將出現重大改變。

海外接單也快速擴張，目前海外工程占在建工程比重僅13%，今年新簽約占比已達37%。近期指標案件包括250億元美商新加坡建廠工程、美國AI伺服器組裝廠，以及印度先進封裝測試廠、越南光通訊模組廠工程設計。

此外，AI基建衍生的龐大電力需求，也為中鼎開闢另一成長戰場，中鼎正積極爭取美國能源工程大單，並擴大東南亞民營電廠及中東能源工程布局。