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禾碩康拚下月掛牌
寵物機能性食品業者禾碩康-KY（7874）拚12月中旬掛牌上市，承銷價暫定115元。董事長康潤生昨（24）日表示，隨著全球寵物商機持續發酵，公司以美國製造為基礎，採取代工與自有品牌雙軌並進的營運策略，全年營收持續成長可期。
康潤生昨日於媒體茶敘中表示，禾碩康主要以OEM／ODM代工業務搭配N-Bone、Get Naked兩大自有品牌，形成營運雙引擎。目前營收結構約為代工占70%、自有品牌占30%。未來希望進一步提高品牌業務占比，尤其看好電商市場發展，隨著電商年均複合成長率達40%，可望帶動品牌業務加速成長。
康潤生表示，美國在地研發及製造則是禾碩康另一項競爭優勢。公司於美國德州Plano設有研發及生產基地，2025年產量達1,485萬磅，產品直接於當地製造並供應美國市場，有助降低進口關稅及跨境供應鏈風險。
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