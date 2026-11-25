台睿（6580）三大藥品開發計畫取得進展，該公司昨（24）日表示，肝癌新藥CVM-1118大陸臨床試驗預計明年中完成收案；新一代抗體藥物複合體（ADC）技術正與兩家國際藥廠洽談合作。此外台睿的硒補充針劑「西寧特」大陸藥證申請已獲受理，預計2028年上市銷售。

台睿目前營運重點，包括創新藥物臨床開發、新一代ADC技術、消費性健康產品及新藥引進策略，其中以肝癌新藥、ADC技術授權及西寧特進軍大陸市場三項業務進展最受關注。

台睿的CVM-1118目前在大陸與信達生物合作，針對中期肝細胞癌患者，評估CVM-1118合併PD-1免疫檢查點抑制劑及經動脈肝臟化學栓塞治療（TACE）的安全性與療效。

截至今年10月底，已有13名患者接受治療，其中七名完成腫瘤療效評估，初步結果顯示，兩名患者出現腫瘤縮小，另有四名患者病情維持穩定、未見疾病惡化。