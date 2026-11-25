隨著耶誕節及年末消費旺季到來，高爾夫通路商邁達康（9960）宣布展開耶誕檔期，透過國際品牌資源整合及線上、線下通路布局，帶動球具、服飾及相關配件銷售，提升商品周轉效率，全力衝刺第4季銷售動能。

在國內市場布局方面，邁達康表示，將透過整合國際品牌資源，結合全台實體門市專業服務與官方購物網站，深化線上、線下通路整合，並透過球具、服飾及配件等不同商品類別的交叉銷售，擴大消費需求與銷售機會。公司即日起至年底推出「聖誕節特賣活動」，藉由年末檔期掌握節慶消費需求，進一步挹注第4季業績。

公司表示，10月營收年減7.8%，主要是受到颱風休市、連假期間出國打球人潮分散、部分品牌熱門規格缺貨，以及美國倒立機出貨較為保守等因素影響，儘管年增率略有下滑，但隨第4季旺季效應啟動，加上部分百貨門市周年慶挹注，目前營收已較前月明顯回升，顯示營運逐步回溫。